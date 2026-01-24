Himachal: बर्फ की चादर में लिपटी मनाली से सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, मौत के मुंह से ऐसे लौटा ड्राइवर

बर्फ की सफेद चादर में लिपटी मनाली से एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जो यह साबित करता है कि पहाड़ों पर लापरवाही जानलेवा हो सकती है। भारी बर्फबारी के कारण मनाली में हालात बेहद खराब हो चुके हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज में बर्फबारी का असली खतरा साफ देखा जा सकता है। वीडियो में सड़क किनारे खड़ी एक कार अचानक बर्फ के कारण अपनी जगह से फिसलने लगती है। इस दाैरान ड्राइवर बोनट को अपने हाथों से पकड़कर कार काे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कार की रफ्तार कम हाेने की बजाय और तेज हाे जाती है। इसके चलते ड्राइवर कार के साथ घिसटता हुआ चला जाता है।

थाेड़ी दूरी पर ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। उस दाैरान वह चलती कार के नीचे आने से बाल-बाल बच जाता है। यह मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की सांसें थम गईं। गनीमत रही कि ड्राइवर सही समय पर हट गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था।

इस घटना ने बर्फीले इलाकों में पार्किंग और ड्राइविंग के खतरों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन और विशेषज्ञों ने पर्यटकों को सलाह दी है कि बर्फ पर गाड़ी खड़ी करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और टायरों पर स्नो-चेन का इस्तेमाल जरूर करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर गाड़ी बर्फ पर फिसलने लगे तो उसे हाथों से रोकने की बेवकूफी बिल्कुल न करें, क्योंकि जान माल से ज्यादा कीमती है।