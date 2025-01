Mandi इस बार शिवरात्रि महोत्सव की शोभा बढ़ाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दल

इस बार के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में आने वाले देवी-देवताओं के श्रृंखला में देव दर्शन होंगे। इसके लिए पड्डल मैदान के पैवेलियन में सीढ़ियों पर बेहतर व्यवस्था की जाएगी।

मंडी (रजनीश): इस बार के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में आने वाले देवी-देवताओं के श्रृंखला में देव दर्शन होंगे। इसके लिए पड्डल मैदान के पैवेलियन में सीढ़ियों पर बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा शिवरात्रि महोत्सव में इस बार अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दल भी भाग लेंगे, जिसके लिए मेला कमेटी द्वारा औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। महोत्सव के दौरान नाॅर्थ इंडिया की संस्कृति का भी प्रदर्शन किया जाएगा। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव मंडी के आयोजन की तैयारियाें के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर ने दी। बैठक संस्कृति सदन कांगनीधार में आयोजित की गई, जिसमें चंद्रशेखर ने कहा कि वर्ष 2025 की मंडी शिवरात्रि पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में आयोजित की जाएगी।



कुल्लू दशहरा की तर्ज पर आमंत्रित किए जाएंगे विदेशी कलाकार

मेले में कुल्लू दशहरा की तर्ज पर विदेशी कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा तथा देवी-देवताओं के आदर सत्कार के साथ ही जन भावनाओं का पूरा सम्मान होगा। बैठक में कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, पूर्व सीपीएस सोहन लाल ठाकुर, जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर, मेयर नगर निगम वीरेंद्र भट्ट, मिल्क फैडरेशन के पूर्व अध्यक्ष चेतराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के निदेशक लाल सिंह कौशल, जीवन ठाकुर, एडीसी रोहित राठौर, एडीएम डाॅ. मदन कुमार, नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा, शशि शर्मा व जगदीश रैड्डी सहित आम सभा के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक ने बैठक में रखे सभी व्यवहारिक सुझावों को अमलीजामा पहनाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने आम सभा में आए सभी बिंदुओं पर गंभीरता से कार्य करने तथा मिलकर एक टीम की तरह काम करते हुए मेले के सफल आयोजन की प्रतिबद्धता दोहराई।

27 फरवरी से 4 मार्च तक होंगी सांस्कृतिक संध्याएं

मंडी महाशिवरात्रि महोत्सव का कारज 26 फरवरी को शुरू होगा तथा पहली जलेब 27 फरवरी को निकाली जाएगी। इसके बाद मध्य जलेब 2 मार्च तथा तीसरी व अंतिम जलेब 5 मार्च को निकलेगी, जिनमें झांकियां भी सम्मिलित की जाएंगी। सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन सेरी मंच पर 27 फरवरी से 4 मार्च तक किया जाएगा।

पहली बार होगी क्रिकेट स्पर्धा

बैठक में मेले के दौरान होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में क्रिकेट को भी सम्मिलित कर लिया गया है। क्रिकेट प्रतियोगिता पड्डल मैदान में मेला शुरू होने से पहले आयोजित करवा दी जाएगी तथा मेले में हाफ मैराथन, बाॅक्सिंग, बास्केटबाल, वालीबाल, छिंज, निशानेबाजी और साइकिल प्रतियोगिताएं होंगी। इसके साथ ही नशे से आज की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए नशा मुक्त थीम पर खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी।

मेले में साफ-सफाई की होगी पूरी व्यवस्था

मेले में साफ-सफाई की व्यवस्था चाकचौबंद की जाएगी। दुकानदारों को भी इस बारे जागरूक किया जाएगा। जगह-जगह अस्थायी शौचालय स्थापित होंगे। मेले में पड्डल मैदान, छोटा पड्डल, रेहड़ी-फड़ी स्थल की नीलामी लेने वाली फर्मों को मेले में साफ-सफाई रखने, पानी की निकासी करने और मेला समाप्त होने पर मैदान को पहले की भांति तैयार करने की शर्त के साथ ही नीलामी की जाएगी।

मेला कमेटी को है 1.35 करोड़ की देनदारी

बैठक में गत वर्ष का लेखाजोखा भी प्रस्तुत किया गया। पिछले साल विभिन्न आय स्त्रोतों से मेला समिति को 5.34 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी तथा विभिन्न आयोजनों पर 4.70 करोड़ रुपए व्यय हुए थे। पिछले वर्ष 76 लाख रुपए जीएसटी के तौर पर भी अदा किए गए थे, लेकिन मेला कमेटी को गत वर्षों की 1 करोड़ 35 लाख रुपए की देनदारी अभी भी बाकी है।

