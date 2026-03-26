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Weather Update: फिर लौटेगी ठंड, आंधी-तूफान का यैलो अलर्ट, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी

Edited By Kuldeep, Updated: 26 Mar, 2026 09:24 PM

shimla weather cold

प्रदेश में मार्च के अंतिम सप्ताह में मौसम एक बार फिर कड़े तेवर दिखाने वाला है। लाहौल-स्पीति सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ, जबकि मौसम विभाग ने आगामी 28 और 29 मार्च को पूरे प्रदेश के लिए भारी बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने का यैलो अलर्ट जारी...

शिमला (संतोष): प्रदेश में मार्च के अंतिम सप्ताह में मौसम एक बार फिर कड़े तेवर दिखाने वाला है। लाहौल-स्पीति सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ, जबकि मौसम विभाग ने आगामी 28 और 29 मार्च को पूरे प्रदेश के लिए भारी बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने का यैलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के गोंदला में करीब 1 सैंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि कुकुमसेरी में 1.2 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसके अलावा किन्नौर और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात हुआ है। फिलहाल राज्य के मध्य और मैदानी इलाकों में धूप और बादलों का मिला-जुला खेल जारी है, जिससे तापमान में अधिक बढ़ौतरी नहीं हो रही है और सुबह-शाम ठंड बरकरार है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 28 मार्च से प्रदेश को प्रभावित करेगा। 28 और 29 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। 28 मार्च को 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा और 29 मार्च को 40-50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का यैलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इस दौरान मध्यम बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार विक्षोभ का असर केवल मार्च के अंत तक ही सीमित नहीं रहेगा।

30, 31 मार्च और 1 अप्रैल को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब बना रहने के आसार हैं। हालांकि, इन दिनों के लिए फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खराब मौसम और तेज हवाओं की चेतावनी को देखते हुए बागवानों और किसानों को अपनी फसलों के बचाव के लिए उचित कदम उठाने का सुझाव दिया गया है।

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