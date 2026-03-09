Main Menu

  • किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर दो कारें चकनाचूर, मची चीख-पुकार, यात्री घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Mar, 2026 05:11 PM

किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर टनल नंबर-2 के मुहाने पर दो तेज़ रफ़्तार कारों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत यह रही कि एक बड़ा जानी नुकसान होने से टल गया।

बिलासपुर। किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर टनल नंबर-2 के मुहाने पर दो तेज़ रफ़्तार कारों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत यह रही कि एक बड़ा जानी नुकसान होने से टल गया।

श्रद्धा और सफर के बीच अनहोनी

हरियाणा के यमुनानगर से श्रद्धालुओं का एक दल बाबा बालक नाथ के दर्शन के लिए दियोटसिद्ध की ओर जा रहा था। दूसरी कार बिलासपुर से पंजाब के आनंदपुर साहिब की ओर रुख कर रही थी।

जैसे ही दोनों गाड़ियाँ टनल नंबर-2 के समीप पहुँचीं, वे आपस में टकरा गईं। अचानक हुए इस शोर और चीख-पुकार से इलाके में दहशत फैल गई।

रेस्क्यू और राहत कार्य

दुर्घटना के तुरंत बाद राहगीरों ने सक्रियता दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित करने के बाद, घायल यात्रियों को तुरंत एम्स बिलासपुर पहुँचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, पाँचों सवारों को मामूली चोटें आई हैं और वे खतरे से बाहर हैं।

पुलिस की कार्रवाई

हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुँची। क्षतिग्रस्त कारों की वजह से बाधित हुए ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए क्रेन की मदद से गाड़ियों को सड़क के किनारे किया गया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सटीक कारणों का विश्लेषण कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह चूक तेज रफ़्तार की वजह से हुई या कोई तकनीकी खराबी थी।

