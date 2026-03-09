बिलासपुर में दो बसों के बीच फंसी पिकअप, वाहनों के उड़े परखच्चे... जानें कैसे हुआ 'ट्रिपल' एक्सीडेंट?

बिलासपुर के बस स्टैंड के पास पुरानी तहसील मार्ग पर कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा, जहाँ एक पिकअप गाड़ी दो विशालकाय बसों के बीच खिलौने की तरह दब गई। गनीमत यह रही कि इस भयानक भिड़ंत में लोहे की चादरें तो मुड़ गईं, लेकिन किसी इंसान को खरोंच तक नहीं आई।

बिलासपुर। बिलासपुर के बस स्टैंड के पास पुरानी तहसील मार्ग पर कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा, जहाँ एक पिकअप गाड़ी दो विशालकाय बसों के बीच खिलौने की तरह दब गई। गनीमत यह रही कि इस भयानक भिड़ंत में लोहे की चादरें तो मुड़ गईं, लेकिन किसी इंसान को खरोंच तक नहीं आई।

कैसे हुआ यह 'ट्रिपल' एक्सीडेंट?

एक पिकअप चालक ने अपने आगे चल रही बस को ओवरटेक करने के लिए गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। अभी पिकअप आधी ही निकली थी कि सामने से एक दूसरी बस आ गई। संकरी जगह और तेज़ रफ्तार के कारण पिकअप को संभलने का मौका नहीं मिला और वह दोनों बसों के बीच में बुरी तरह फंस गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि पिकअप का अगला और पिछला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया। दोनों बसों को भी इस भिड़ंत में काफी नुकसान पहुँचा है।

हादसे के तुरंत बाद सड़क पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई, जिससे मुख्य मार्ग पर वाहनों के पहिए थम गए। स्थानीय लोगों और पुलिस के लिए राहत की बात यह रही कि इतनी बड़ी टक्कर के बावजूद किसी भी वाहन के चालक या यात्री को गंभीर चोट नहीं आई।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। क्रेन और अन्य साधनों की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को बीच सड़क से हटाकर किनारे किया गया, ताकि यातायात को फिर से बहाल किया जा सके। शुरुआती जांच में यह साफ तौर पर ओवरटेकिंग के दौरान की गई लापरवाही का मामला लग रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है।