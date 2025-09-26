Weather Updates: एक सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम, कोई चेतावनी नहीं

Edited By Kuldeep, Updated: 26 Sep, 2025 11:13 PM



A-

A+

समूचे हिमाचल से शुक्रवार को मानसून विदा हो गया है। मौसम विभाग की मानें तो 2 अक्तूबर तक प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और आगामी 3-4 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा।