Weather Updates: एक सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम, कोई चेतावनी नहीं

26 Sep, 2025
शिमला (संतोष): समूचे हिमाचल से शुक्रवार को मानसून विदा हो गया है। मौसम विभाग की मानें तो 2 अक्तूबर तक प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और आगामी 3-4 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद आगामी 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। आगामी सप्ताह बारिश की कुछ हलचल रहने की संभावनाएं हैं।