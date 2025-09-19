Himachal: प्रदेश के स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से छठी कक्षा में लागू होगा इंगलिश मीडियम

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में इंगलिश मीडियम लागू करने के बाद अब सरकार अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छठी कक्षा में भी इसे लागू करने जा रही है।

शिमला (प्रीति): प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में इंगलिश मीडियम लागू करने के बाद अब सरकार अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छठी कक्षा में भी इसे लागू करने जा रही है। हालांकि इस दौरान छात्रों के पास सामाजिक अध्ययन विषय को अंग्रेजी या हिंदी माध्यम में से चुनने का विकल्प होगा। छात्र इसमें से एक विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे में विभाग ने जिला शिक्षा उपनिदेशकों को उनके अधीन सभी संस्थानों के प्रधानाचार्यों से इस संबंध में छात्रों की सहमति लेने को कहा है। कितने छात्र उक्त विषय के लिए अंग्रेजी या हिंदी माध्यम चुनना चाहते हैं।

स्कूलों को इसकी अलग-अलग रिपोर्ट बनानी होगी, ताकि डिमांड के अनुसार हिंदी और इंगलिश माध्यम की पुस्तके प्रिंट करवाई जा सकें। जिलों को 2 दिनों के भीतर निदेशालय को यह सूचना भेजने को कहा है। इसके बाद विभाग 2026-27 के लिए नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड के अनुसार और समय पर सचिव हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला को यह मामला भेजेगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूलों को समय पर नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएं, इसके लिए अभी से यह प्रक्रिया शुरू की गई है।

स्कूलों में समय पर उपलब्ध करवाई जा रहीं नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें

स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश के सभी समर और विंटर वैकेशन स्कूलों को समय पर नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सैशन शुरू होने से पहले ही छात्रों को ये पुस्तकें दे दी जाती हैं, ताकि उनकी पढ़ाई में बाधा न आए।