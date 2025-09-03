Shimla: लॉ यूनिवर्सिटी घंडल के सुरक्षा कर्मियों को हटाने के आदेश रद्द

Edited By Kuldeep, Updated: 03 Sep, 2025 09:59 PM



A-

A+

रदेश हाईकोर्ट ने नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल द्वारा नौकरी से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने 6 सुरक्षा कर्मियों की याचिकाओं को स्वीकारते हुए उन्हें सुरक्षा गार्ड के पदों से मौखिक रूप से हटाने के आदेश को रद्द कर...