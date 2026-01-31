Shimla: शिक्षा विभाग में स्पोर्ट्स कोटे से भरे जाएंगे शिक्षकों के पद

शिक्षा विभाग स्पोर्ट्स कोटे से 9 पद भरने जा रहा है। इस कोटे के तहत टीजीटी मैडीकल और नॉन-मैडीकल के पदों को भरा जा रहा है।

शिमला (ब्यूरो): शिक्षा विभाग स्पोर्ट्स कोटे से 9 पद भरने जा रहा है। इस कोटे के तहत टीजीटी मैडीकल और नॉन-मैडीकल के पदों को भरा जा रहा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से नाम रिकमैंड किए गए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग नियुक्ति से पहले वर्तमान प्रशिक्षण एवं नियुक्ति नियमों के अनुसार उक्त उम्मीदवारों की डिग्रियों आदि की प्रामाणिकता का सत्यापन 6 फरवरी को करेगा। इसके लिए निदेशालय में काऊंसलिंग रखी गई है। इसमें उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज लाने को कहा गया है। टैट पास उम्मीदवार ही इसमें मान्य होंगे।