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Sirmour: महिला आरक्षण पर कांग्रेस का दोहरा चेहरा उजागर : जयराम

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Apr, 2026 08:08 PM

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नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का काम केवल विरोध करना रह गया है, चाहे वह देशहित का मुद्दा हो या महिलाओं के सम्मान का।

सराहां: नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का काम केवल विरोध करना रह गया है, चाहे वह देशहित का मुद्दा हो या महिलाओं के सम्मान का। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिला आरक्षण की बात तो करती है लेकिन व्यवहार में उसका विरोध कर दोहरा चरित्र सामने लाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। एक ओर वह महिलाओं के लिए आरक्षण की वकालत करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ने से रोकती है।

नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार जनविरोधी नीतियों पर काम कर रही है और जनता की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया गया है। सरकार के भीतर भी आपसी तालमेल की कमी साफ दिखाई देती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सराहां दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कोई ठोस घोषणा नहीं की और पच्छाद की जनता को निराश किया। उन्होंने इसे क्षेत्र और स्थानीय नेतृत्व के लिए शर्मनाक बताया।

पंचायती राज चुनावों को लेकर उन्होंने कार्यकर्त्ताओं से संगठित होकर प्रत्याशी चयन करने और पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला परिषद सदस्य के लिए पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होगा। इस अवसर पर शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप, पच्छाद की विधायक रीना कश्यप व भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव भंडारी सहित कई कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।

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