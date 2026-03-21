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Shimla: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रेणुका ठाकुर ने हाटकोटी में नवाया शीश

Edited By Kuldeep, Updated: 21 Mar, 2026 10:09 PM

rohru international cricketer renuka thakur

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर ने शनिवार को प्रसिद्ध शक्ति पीठ हाटकोटी में पहुंचकर मां दुर्गा के दरबार में माथा टेका।

रोहड़ू (बशनाट): भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर ने शनिवार को प्रसिद्ध शक्ति पीठ हाटकोटी में पहुंचकर मां दुर्गा के दरबार में माथा टेका। जानकारी के अनुसार रेणुका ठाकुर देर शाम हाटकोटी पहुंचीं और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। इनके आगमन से मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल रहा और कई लोगों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।

रविवार को क्रिकेटर रेणुका ठाकुर की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। रेणुका ठाकुर ने इस दौरान कहा कि मां हाटेश्वरी में उनकी गहरी आस्था है और यहां आकर उन्हें हमेशा मानसिक शांति व नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि देश के लिए खेलते हुए जब भी अवसर मिलता है, वह मां के दरबार में हाजिरी जरूर लगाती हैं।

 

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