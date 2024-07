JOA IT-817 के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर, 2-3 दिन में घोषित हो सकता है परिणाम

Edited By Vijay, Updated: 25 Jul, 2024 06:07 PM

हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग जल्द ही जूनियर ऑफिस असिस्टैंट (आईटी) पोस्ट कोड-817 का परिणाम घोषित कर सकता है।

हमीरपुर (अजय): हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग जल्द ही जूनियर ऑफिस असिस्टैंट (आईटी) पोस्ट कोड-817 का परिणाम घोषित कर सकता है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के भीतर यह परिणाम घोषित किया जा सकता है। इससे चयन आयोग द्वारा लम्बे अरसे से परिणाम को घोषित करने के इंतजार में बैठे जेओए अभ्यर्थियों को राहत मिल सकेगी। बताया जा रहा है कि चयन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने तलब किया है। वे पिछले 3 दिनों से शिमला में डटे हुए हैं और उच्च न्यायालय और सरकार के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं।

5 दिनों से आयोग के बाहर धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थी

बता दें कि राज्य चयन आयोग परिसर में पिछले करीब 5 दिनों से जेओए (आईटी) के परीक्षा परिणाम को जल्द घोषित करने के लिए दर्जनों अभ्यर्थी तम्बू गाड़कर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि करीब 5 वर्षों से उनके दिए टैस्ट का परिणाम घोषित नहीं किया गया है, जिससे वे मजबूरी और असमंजस की स्थिति में समय व्यतीत कर रहे हैं और सरकार द्वारा उनके भविष्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है।

परिणाम को लेकर बरती जा रही पारदर्शिता

प्रशासनिक अधिकारी जितेन्द्र सांजटा ने बताया कि वह जेओए आईटी पोस्ट कोड-817 के मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में गए हुए हैं। उन्होंने संभावना जताई कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर इसका परिणाम घोषित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि परिणाम को लेकर बेहद पारदर्शिता बरती जा रही है। चेयरमैन से हरी झंडी मिलते और औपचारिकताओं को पूरा करते ही परिणाम को जल्द घोषित कर दिया जाएगा।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here