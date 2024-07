हिमाचल: पुलिस कांस्टेबल के 1226 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती, महिलाओं को मिलेगा इतने प्रतिशत आरक्षण

Edited By Vijay, Updated: 28 Jul, 2024 04:40 PM

शिमला (राक्टा): हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। यह भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कांस्टेबल पद जिला की जनसंख्या के आधार पर भरे जाएंगे, जिसमें महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। भर्ती में भाग लेने के इच्छुक पुरुष व महिला उम्मीदवारों के लिए शारीरिक परीक्षा, आयु पात्रता और लिखित परीक्षा इत्यादि की जानकारी इस प्रकार है:-

पुरुष उम्मीदवारों के लिए हाइट के अनुसार अंक

5 फुट 7 इंच से कम: 0 अंक

5 फुट 7 इंच से ज्यादा लेकिन 5 फुट 8 इंच से कम: 1 अंक

5 फुट 8 इंच से ज्यादा लेकिन 5 फुट 9 इंच से कम: 2 अंक

5 फुट 9 इंच से ज्यादा लेकिन 5 फुट 10 इंच से कम: 3 अंक

5 फुट 10 इंच से ज्यादा लेकिन 5 फुट 11 इंच से कम: 4 अंक

5 फुट 11 इंच से ज्यादा लेकिन 6 फुट से कम: 5 अंक

6 फुट या अधिक: 6 अंक

महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट के अनुसार अंक

5 फुट 3 इंच से ज्यादा लेकिन 5 फुट 4 इंच से कम: 1 अंक

5 फुट 4 इंच से ज्यादा लेकिन 5 फुट 5 इंच से कम: 2 अंक

5 फुट 5 इंच से ज्यादा लेकिन 5 फुट 6 इंच से कम: 3 अंक

5 फुट 6 इंच से ज्यादा लेकिन 5 फुट 7 इंच से कम: 4 अंक

5 फुट 7 इंच से ज्यादा लेकिन 5 फुट 8 इंच से कम: 5 अंक

5 फुट 8 इंच या अधिक: 6 अंक

शारीरिक परीक्षा

पुरुष उम्मीदवारों को 5 मिनट 30 सैकेंड में 1500 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी।

महिला उम्मीदवारों को 3 मिनट 45 सैकेंड में 800 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी।

दौड़ के लिए अलग से चांस नहीं मिलेगा।

पुरुष उम्मीदवारों को 1.35 मीटर का हाई जंप और महिला उम्मीदवारों को 1.10 मीटर का हाई जंप लगाना होगा। इसके लिए 3 चांस मिलेंगे।

पुरुष उम्मीदवारों को 14 सैकेंड में और महिला उम्मीदवारों को 17 सैकेंड में 100 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी।

पुरुष उम्मीदवारों को 4 मीटर और महिला उम्मीदवारों को 3 मीटर की लंबी छलांग लगानी होगी। इसके लिए 3 मौके दिए जाएंगे।

आयु सीमा की पात्रता

सामान्य उम्मीदवार: 18 से 26 वर्ष

अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी: 18 से 28 वर्ष

होमगार्ड: 20 से 29 वर्ष

आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी।

लिखित परीक्षा

कांस्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षा 90 अंक की होगी।

हाइट के लिए 6 अंक मिलेंगे।

एनसीसी (सी) सर्टिफिकेट के 4 अंक, बी के 2 अंक, और ए का 1 अंक मिलेगा।

