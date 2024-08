सिरमौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर होगी भर्ती, जानें क्या है आवेदन की अंतिम तारीख

Edited By Vijay, Updated: 04 Aug, 2024 12:43 PM

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 29 पद भरे जाएंगे, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 10 और सहायिका के 19 पद शामिल हैं।

नाहन: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 29 पद भरे जाएंगे, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 10 और सहायिका के 19 पद शामिल हैं। इच्छुक महिलाएं 12 अगस्त तक आवेदन कर सकती हैं। तय तारीख के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एसडीएम कार्यालय राजगढ़ में होगा साक्षात्कार

साक्षात्कार 20 अगस्त को सुबह 10 बजे एसडीएम कार्यालय राजगढ़ में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा या समकक्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि तक महिलाओं की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

ये होंगी चयन की शर्तें और मिलेगा इतना वेतन

चयन को लेकर कुछ शर्तें निधार्रित की गई हैं। चयन के दौरान आवेदक के परिवार की आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। वहीं संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वेक्षण रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा, जबकि सहायिका को 5500 रुपए मासिक वेतन मिलेगा।

कहां भरे जाएंगे कितने पद

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद लाना मियूं, कड़ोली, घोटाड़ी, नाणू बगोड़िया, सैर मनोन, धार पुजैरा, बखोग, उलख कतोगा और राजगढ़ नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 एवं 4 में भरे जाएंगे। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पद लाना मछैर, छोग, घोटाड़ी, दूण देरियां, बड़ू साहब-एक, बगड़ पनौटी, झांगन, कोटला, डिब्बर, बखौटा, कोठिया, सैर मनोन, जेलग, कोट डांगर, रिटब पाल, भुज्जल, पड़िया, घोटाड़ी, करगाणु और कुड़िया कड़ग केंद्रों में भरे जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक महिलाएं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, राजगढ़ से संपर्क कर सकती हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here