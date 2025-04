Himachal: भूटान में थर्ड पेसापालो एशिया कप खेलेगी दीपिका ठाकुर, सिरमौर में खुशी की लहर

हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की दीपिका ठाकुर का चयन भूटान में अगले माह आयोजित होने वाले थर्ड पेसापालो एशिया कप के लिए हुआ है। उनके चयन से जिला सिरमौर में खुशी की लहर है।

नाहन (हितेश): हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की दीपिका ठाकुर का चयन भूटान में अगले माह आयोजित होने वाले थर्ड पेसापालो एशिया कप के लिए हुआ है। उनके चयन से जिला सिरमौर में खुशी की लहर है। दीपिका शिलाई विधानसभा क्षेत्र के छोटे से रास्त गांव की रहने वाली हैं। एशिया कप में 4 से 5 देश भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बंगलादेश और श्रीलंका शामिल होंगे। इस कप में विभिन्न वर्गों की टीमें अपनी प्रतिभा दिखाएंगी।

सीनियर टीम से करेगी भारत का प्रतिनिधित्व

दीपिका पेसापालो गेम में महिला सीनियर टीम से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पिता पंचराम के घर जन्मी दीपिका ठाकुर इससे पहले भारत की टीम का नेतृत्व कर एक गोल्ड और दो सिल्वर मैडल जीत चुकी हैं। दीपिका ने बताया कि वह एशिया कप के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं और इस मर्तबा वह गोल्ड मैडल जीतकर राष्ट्र का नाम रोशन करेंगी। उन्हें इस खेल के लिए शिलाई के जरवा के कुल्हा गांव के बाबू राम स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो बंधन एग्रीटैक कंपनी में एएसएम के पद पर तैनात हैं।

फिनलैंड का राष्ट्रीय खेल है पेसापालो

बता दें कि पेसापालो एक तेज गति वाला बल्ला और गेंद का खेल है, जो फिनलैंड का राष्ट्रीय खेल है। इसे अक्सर फिनिश बेसबॉल भी कहा जाता है। इस खेल में एक टीम गेंद को मारकर और बेस से दौड़कर स्कोर करने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी टीम गेंद को पकड़ कर और रनर्स को आऊट करके बचाव करती है। काफी समय से इस खेल को कई अन्य देशों में भी खेला जा रहा है।

