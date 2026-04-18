हिमाचल में सरकारी नौकरी का मौका! फार्मेसी ऑफिसर के 41 पदों पर भर्ती, इस दिन तक करें आवेदन

Edited By Swati Sharma, Updated: 18 Apr, 2026 05:42 PM
Hamirpur News : हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी ऑफिसर (एलोपैथी) जॉब ट्रेनी के 41 पदों के लिए 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इन पदों के लिए आयोग की वेबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन hprca.hp.gov.in पर लिंक 28 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर 20 मई रात 11ः59 बजे तक खुला रहेगा।