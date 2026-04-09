Hamirpur: सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों के 808 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के कुल 808 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए 8 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

हमीरपुर (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के कुल 808 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए 8 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग के सचिव डा. विक्रम महाजन ने बताया कि इन स्कूलों में संगीत अध्यापक, ड्राइंग टीचर, संस्कृत अध्यापक व फिजिकल एजुकेशन टीचर के 118-118 पद, हिंदी अध्यापक के 151, इतिहास के 86 व भूगोल के अध्यापक 99 पद भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए आयोग की वैबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन पर लिंक 17 अप्रैल को प्रात: 10 बजे से लेकर 8 मई रात 11:59 बजे तक खुला रहेगा।