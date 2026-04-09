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Hamirpur: सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों के 808 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

Edited By Kuldeep, Updated: 09 Apr, 2026 04:42 PM

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हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के कुल 808 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए 8 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

हमीरपुर (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के कुल 808 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए 8 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग के सचिव डा. विक्रम महाजन ने बताया कि इन स्कूलों में संगीत अध्यापक, ड्राइंग टीचर, संस्कृत अध्यापक व फिजिकल एजुकेशन टीचर के 118-118 पद, हिंदी अध्यापक के 151, इतिहास के 86 व भूगोल के अध्यापक 99 पद भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए आयोग की वैबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन पर लिंक 17 अप्रैल को प्रात: 10 बजे से लेकर 8 मई रात 11:59 बजे तक खुला रहेगा।

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