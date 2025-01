Himachal: शिमला में जनवरी महीने में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज, 2006 का रिकॉर्ड तोड़ा

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस वर्ष जनवरी माह में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है, जिसने वर्ष 2006 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस वर्ष जनवरी माह में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है, जिसने वर्ष 2006 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस महीने के मौसम के लिहाज से यह एक असामान्य घटना मानी जा रही है। शिमला में बीते शुक्रवार का दिन सबसे गर्म रहा तथा अधिकतम तापमान 22 डिग्री सैल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले जनवरी 2006 में 21.4 डिग्री सैल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ था।



मौसम विभाग के अनुसार यह तापमान इस समय के मौसम के सामान्य तापमान से कहीं अधिक है, जो औसतन 12 से 15 डिग्री सैल्सियस के बीच रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि और मौसम पैटर्न में बदलाव के कारण इस तरह के प्रभाव देखे जा रहे हैं। शिमला में इस वर्ष जनवरी के महीने में गर्मी की लहर ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को चौंका दिया है। जनवरी में तापमान का यह उच्च स्तर शीतल जलवायु वाले इस शहर के लिए असाधारण है, जहां सर्दी और बर्फबारी ही प्रमुख आकर्षण होते हैं।



शिमला में इस समय तापमान में इस अप्रत्याशित वृद्धि से पर्यटन पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि सर्दी में आने वाले पर्यटक बर्फबारी के लिए ही शिमला का रुख करते हैं। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने गर्मी के इस नए रिकॉर्ड के बारे में अपनी चिंताएं जताई हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव हो सकता है और यदि यह वृद्धि जारी रहती है तो यह इलाके के पारंपरिक मौसम पैटर्न को प्रभावित कर सकता है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here