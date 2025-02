Chamba: राजेंद्र हत्याकांड के पांचों आरोपी कोर्ट में पेश, 14 दिन की मिली न्यायिक हिरासत

बनीखेत में निजी होटल प्रबंधक की हत्या के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियाें को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

बनीखेत (पार्थ): बनीखेत में निजी होटल प्रबंधक की हत्या के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियाें को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हत्या के आरोप में 2 पुलिस जवानों व कुक के बाद घायल होटल कर्मचारी सचिन व होटल इलैक्ट्रीशन को भी हिरासत में लिया गया है तथा उनसे पूछताछ की जा रही है। 1 माह पूर्व हुए हत्याकांड में पुलिस ने पहले 2 पुलिस कर्मियों को हिरासत में लिया था, उसके बाद जांच में हत्या से जुड़े एक के बाद एक कर्मचारी जेल में डालकर पूछताछ की जा रही है। अब आगामी 14 दिनों तक पुलिस इनसे पूछताछ करेगी।

बता दें कि नए साल के आगमन पर बनीखेत के निजी होटल में देर रात यह घटना घटी थी, जिसमें एक होटल प्रबंधक की मौत हो गई, वहीं एक होटल कर्मी व आरोपी एक पुलिस जवान भी घायल हुआ था। एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि पांचों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों का पुलिस रिमांड दिया गया है। मामले में अब 5 लोगों से पूछताछ की जाएगी तथा सभी को अब रिमांड के बाद 14 फरवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

