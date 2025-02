Chamba: बागवानी विकास के लिए एकीकृत मिशन पर बैठक, 742.57 लाख की वार्षिक योजना को मिली मंजूरी

जिला मुख्यालय में डीसी चम्बा मुकेश रेप्सवाल की अध्यक्षता में बागवानी के विकास के लिए एकीकृत मिशन पर बैठक आयोजित की गई।

चम्बा (रणवीर): जिला मुख्यालय में डीसी चम्बा मुकेश रेप्सवाल की अध्यक्षता में बागवानी के विकास के लिए एकीकृत मिशन पर बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर उद्यान उपनिदेशक प्रमोद शाह ने बताया कि बागवानी के विकास के लिए एकीकृत मिशन की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। बैठक में 742.57 लाख रुपए की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया गया, जिसके अंतर्गत बागवानी के उच्च घनत्व वाले पौधारोपण के रूप में उच्च मूल्य की फल-फसलों का रोपण, पॉली हाऊस की स्थापना, ओला रोधी जाल, सिंचाई योजनाएं, ऑफ सीजन उच्च मूल्य वाली सब्जियां व फूल आदि शामिल हैं।

इसके अलावा पैकिंग व ग्रेडिंग मशीनों, कोल्ड रूम, वर्मी कंपोस्ट पिट्स के निर्माण में जिले के भीतर और राज्य के बाहर किसानों के लिए लघु प्रशिक्षण आदि को शामिल किया गया है। डीसी ने इन योजनाओं को मनरेगा के साथ जोड़ने पर बल दिया। उपनिदेशक ने बताया कि यह योजना 2014 से लागू की गई है और इन वर्षों के दौरान किसानों को लाभान्वित करने वाले कई कार्य चलाए गए हैं। बैठक में कृषि, एपीएमसी, एचपीएमसी बैंक और गैर-सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह व प्रगतिशील किसान जैसे अन्य विभाग शामिल हुए।

