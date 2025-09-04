Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • ​​​​​​​हिमाचल में बारिश का तांडव: गगरेट में 11 घर मलबे में तब्दील, लाखों का हुआ नुकसान

​​​​​​​हिमाचल में बारिश का तांडव: गगरेट में 11 घर मलबे में तब्दील, लाखों का हुआ नुकसान

Edited By Jyoti M, Updated: 04 Sep, 2025 01:09 PM

rain havoc in himachal 11 houses in gagret turned into rubble

गगरेट विधानसभा क्षेत्र में आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम ही नहीं ले रही। आंकड़ों के अनुसार अब तक क्षेत्र में 11 मकान पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं, जिनमें 10 कच्चे और एक पक्का मकान शामिल हैं। इसके अलावा 73 रिहायशी भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए...

गगरेट, (हनीश): गगरेट विधानसभा क्षेत्र में आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम ही नहीं ले रही। आंकड़ों के अनुसार अब तक क्षेत्र में 11 मकान पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं, जिनमें 10 कच्चे और एक पक्का मकान शामिल हैं। इसके अलावा 73 रिहायशी भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 30 गौशालाएं ढह गई हैं। इस तरह कुल मिलाकर 114 ढांचे प्रभावित हो चुके हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक अब तक क्षेत्र में 52 लाख रुपए से अधिक का नुक्सान दर्ज किया जा चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार बारिश से मकानों में दरारें चौड़ी होती जा रही हैं और भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने प्रशासन से सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास और अतिरिक्त राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। प्रशासन ने सभी पंचायत प्रधानों और स्थानीय प्रतिनिधियों को हमेशा अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए जा सकें।

घनारी के तहसीलदार कुलताज सिंह ने कहा कि प्रभावित परिवारों का सर्वे तेजी से किया जा रहा है। हमारी टीमें गांव-गांव जाकर नुक्सान का आकलन कर रही हैं। रिपोर्ट तैयार होते ही पीड़ित परिवारों को निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और हरसंभव मदद की जाएगी। लगातार आफत झेल रहे गगरेट क्षेत्र में बुधवार को मौसम साफ रहा और धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!