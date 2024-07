Shimla: JNV में जूनियर छात्रों से रैगिंग, कपड़े धाेने से मना किया तो सीनियर छात्रों ने कर डाली पिटाई

Edited By Vijay, Updated: 16 Jul, 2024 05:40 PM

शिमला जिला के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग में सीनियर स्टूडैंट्स द्वारा जूनियर की रैगिंग और मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। मिली जानकारी के अनुसार 13 जुलाई की रात करीब 11 बजे....

ठियोग (मनीष): शिमला जिला के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग में सीनियर स्टूडैंट्स द्वारा जूनियर की रैगिंग और मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। मिली जानकारी के अनुसार 13 जुलाई की रात करीब 11 बजे 12वीं कक्षा के 5 छात्र 10वीं कक्षा के होस्टल में गए और छात्रों को कपड़े धोने के लिए कहा और इस दौरान जब 10वीं कक्षा के छात्रों ने कपड़े धोने से मना कर दिया तो सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को पीटना शुरू कर दिया, जिससे उनके कान, आंख व मुंह पर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार पीड़ित छात्रों ने सीनियर छात्रों पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है।

छात्र ने स्कूल परिसर में लगे टैलीफोन से पिता को दी घटना की सूचना

घटना के दौरान रात करीब साढे़ 11 बजे 2 छात्र होस्टल से भाग निकले और स्कूल परिसर में लगे टैलीफोन से एक छात्र ने अपने परिजनों को पूरी घटना से अवगत करवाया। बेटे के फोन काटते ही पिता सुरेंद्र सिंह ने घटना की पूरी जानकारी स्कूल प्रधानाचार्य संजीता शौनिक को दी। इसके बाद स्कूल प्रधानाचार्य ने स्वयं मौके पर जाकर जूनियर छात्रों को सीनियर के चंगुल से छुड़ाया। इस दौरान परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के बाद स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आया और तहसीलदार आयोग ने स्वयं विद्यालय में पहुंचकर विद्यालय तथा परिजनों से पूरी जानकारी एकत्रित की और कार्रवाई के निर्देश दिए।

5 दोषी छात्रों को किया सस्पैंड

इस घटना को लेकर उपमंडलाधिकारी नागरिक मुकेश शर्मा ने बताया कि विद्यालय में हुई घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय जाकर पूरी जानकारी ली गई है और दोषी 5 छात्रों को 15 दिन के लिए सस्पैंड किया गया है, वहीं स्कूल प्रबंधन को इस मामले में उचित कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

विद्यालय की प्रधानाचार्या संजीता शौनिक ने कहा कि उन्होंने स्वयं होस्टल पहुंचकर लड़ाई को रुकवाया है। विद्यालय में हुई इस घटना को लेकर खड़ा संज्ञान लिया जाएगा और वार्डन पर भी कार्रवाई की जाएगी जबकि स्थानीय प्रशासन तथा अभिभावकों से भी बातचीत की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो पाएं, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।

