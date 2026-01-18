Main Menu

  • सरकार को भेजा कसुम्पटी को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव: उपायुक्त

कसुम्पटी में नई तहसील बनाने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को जिला प्रशासन शिमला ने भेज दिया है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि कसुम्पटी में नई तहसील बनाना आवश्यक है। इस दिशा में प्रदेश सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है।

शिमला। कसुम्पटी में नई तहसील बनाने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को जिला प्रशासन शिमला ने भेज दिया है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि कसुम्पटी में नई तहसील बनाना आवश्यक है। इस दिशा में प्रदेश सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। वर्तमान में शिमला ग्रामीण के तहत यह क्षेत्र कवर किया जाता है। इसके तहत मौजूदा पटवार सर्कल के अलावा चार नए पटवार सर्कल बनाए जाएंगे और दो फील्ड कानूनगो सर्किल होंगे।

उपायुक्त ने कहा कि शिमला ग्रामीण के तहत अभी 32 पटवार सर्किल हैं और इनके तहत काफी भौगोलिक क्षेत्र है। तीन विधानसभा क्षेत्र कसुम्पटी, शिमला ग्रामीण और शिमला शहरी का काफी हिस्सा आता है। ऐसे में शिमला शहर के आसपास भारी जनसंख्या, राजस्व मामलों की बढ़ती संख्या, कोर्ट मामले, फील्ड वेरिफिकेशन आदि के कारण काफी दिक्कतें पेश आती है।

अनुपम कश्यप ने कहा कि नए प्रस्ताव के अनुसार 17 पटवार सर्कल और 4 फील्ड कानूनगो सर्किल होंगे। इसके तहत कुल 17,032.29 हेक्टेयर भूमि होगी और 86983 कुल खसरा नंबर होंगे। तथा 12,080 खतौनी नंबर होंगे। इसके साथ ही इस तहसील के तहत 91924 जनसंख्या को कवर किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि चार नए पटवार सर्कल चमियाना, रझाना, डूम्मी और जनोल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही दो फील्ड कानूनगो में कसुम्पटी/चमियाना और शोघी में प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस नई तहसील के अधीन 83 सरकारी स्कूल, 21 पोस्ट ऑफिस, 27 बैंक ब्रांच और विभिन्न सरकारी कार्यालय आयेंगे।

