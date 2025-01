Shimla: एचपीयू में स्थापित होगी प्रिंटिंग प्रैस, परिवहन सेवाएं होंगी आऊटसोर्स

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में अपनी प्रिंटिंग प्रैस स्थापित करने की कवायद एक बार फिर शुरू हो गई है। इससे पहले भी कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन प्रिंटिंग प्रैस स्थापित करने की योजना...

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में अपनी प्रिंटिंग प्रैस स्थापित करने की कवायद एक बार फिर शुरू हो गई है। इससे पहले भी कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन प्रिंटिंग प्रैस स्थापित करने की योजना पर काम कर चुका है, लेकिन इस योजना को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। अब विश्वविद्यालय के बढ़ते खर्चों को कम करने और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने संभावनाएं तलाशनी शुरू की हैं। इसके लिए वीरवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. एसपी बंसल की अध्यक्षता में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में विश्वविद्यालय के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए योजना तैयार की गई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वर्तमान समय मेें प्रिंटिंग कार्य पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अपनी प्रिंटिंग प्रैस न होने की वजह से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को विभिन्न प्रिंटिंग संबंधित कार्य बाहर से करवाने पड़ते हैं। अपनी प्रिंटिंग प्रैस स्थापित होने पर यह एक वन टाइम इन्वैस्टमैंट होगी। इससे प्रिंटिंग पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाएगा।

एचआरटीसी बस किराए का 50 प्रतिशत होगा एचपीयू की बसों में किराया

रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की बैठक मेें निर्णय लिया गया कि एचपीयू की परिवहन सुविधाओं को निविदा और प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर आऊटसोर्स किया जाएगा और विश्वविद्यालय की बसों में किराया एचआरटीसी बस किराए का 50 प्रतिशत लिया जाएगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नोएडा स्थित एचपीयू के सैंटर फॉर डिस्टैंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन सीडीओई की बिल्डिंग को किराए पर दिया जाएगा। इस बिल्डिंग के परिसर से धन जुटाने की और संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। कुलपति प्रो. एसपी बंसल ने कहा कि प्रस्तावित योजनाओं व बिंदुओं को अमलीजामा पहनाने से और इसके कार्यान्वयन के बाद विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष लगभग 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी।

ऑनलाइन सेवाओं की एवज में वसूला जाएगा शुल्क, नवनिर्मित दुकानें किराए पर दी जाएंगी

एचपीयू में ऑनलाइन सुविधाओं के खर्चों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय में ऑनलाइन सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए प्रति छात्र न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित दुकानों को अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए किराए पर दिया जाएगा।

घणाहट्टी में विश्वविद्यालय के परिसर विस्तार की फिर तलाशी जाएगी संभावना

छात्रों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए और अधिक व्यावसायिक कोर्सिज शुरू करने के लिए घणाहट्टी में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर के विस्तार की संभावना फिर तलाशी जाएगी, ताकि राजस्व कोष और छात्रावास सुविधाओं में वृद्धि हो।

