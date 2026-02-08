Power Outage Alert: धर्मशाला के इन इलाकों में कल गुल रहेगी बिजली

Edited By Jyoti M, Updated: 08 Feb, 2026 03:28 PM
सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल नम्बर-2 रमेश चंद ने बताया कि विद्युत लाइनों के सामान्य रख-रखाव के कारण 11 के. वी. दाड़ी फीडर के क्षेत्रों की बिजली बंद रहेगी।
धर्मशाला : सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल नम्बर-2 रमेश चंद ने बताया कि विद्युत लाइनों के सामान्य रख-रखाव के कारण 11 के. वी. दाड़ी फीडर के क्षेत्रों शीला चौक, भटेड़, पास्सू का कुछ क्षेत्र, अचीवर्स हब स्कूल और दाड़ी सैक्शन के अन्य आसपास के क्षेत्रों में 9 फरवरी को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक या कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।