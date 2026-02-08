Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Power Outage Alert: धर्मशाला के इन इलाकों में कल गुल रहेगी बिजली

Power Outage Alert: धर्मशाला के इन इलाकों में कल गुल रहेगी बिजली

Edited By Jyoti M, Updated: 08 Feb, 2026 03:28 PM

power outage alert there will be a power outage in dharamshala tomorrow

सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल नम्बर-2 रमेश चंद ने बताया कि विद्युत लाइनों के सामान्य रख-रखाव के कारण 11 के. वी. दाड़ी फीडर के क्षेत्रों की बिजली बंद रहेगी।

धर्मशाला : सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल नम्बर-2 रमेश चंद ने बताया कि विद्युत लाइनों के सामान्य रख-रखाव के कारण 11 के. वी. दाड़ी फीडर के क्षेत्रों शीला चौक, भटेड़, पास्सू का कुछ क्षेत्र, अचीवर्स हब स्कूल और दाड़ी सैक्शन के अन्य आसपास के क्षेत्रों में 9 फरवरी को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक या कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!