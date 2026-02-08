Power Outage Alert: धर्मशाला के इन इलाकों में कल गुल रहेगी बिजली

Edited By Jyoti M, Updated: 08 Feb, 2026 03:28 PM



A-

A+

सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल नम्बर-2 रमेश चंद ने बताया कि विद्युत लाइनों के सामान्य रख-रखाव के कारण 11 के. वी. दाड़ी फीडर के क्षेत्रों की बिजली बंद रहेगी।