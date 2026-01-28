धर्मशाला छात्रा मौत मामला : आरोपी प्रोफैसर का होगा नार्को टैस्ट

धर्मशाला की छात्रा मौत मामले में पुलिस जांच का दायरा और अधिक बढ़ाते हुए मामले में आरोपी प्रोफैसर का नार्को टैस्ट करवाएगी।

धर्मशाला (ब्यूरो): धर्मशाला की छात्रा मौत मामले में पुलिस जांच का दायरा और अधिक बढ़ाते हुए मामले में आरोपी प्रोफैसर का नार्को टैस्ट करवाएगी। इस बारे में एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि इसके लिए पुलिस द्वारा कोर्ट से अनुमति लेने के बाद मामले को जांच के लिए शिमला ले जाया गया है, जहां जुन्गा स्थित स्टेट फोरैंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) में प्रोफैसर का नार्को टैस्ट करवाया जाएगा, जबकि पुलिस द्वारा मैडीकल रिपोर्ट व डिजिटल पहलुओं के अध्ययन का दौर जारी रहा। इस मामले में अभी भी पुलिस को फोरैंसिक लैब में जांच को भेजे गए मोबाइल फोन में से कुछ की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पुलिस द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि इन बचे मोबाइल फोनों से पुलिस को कुछ डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं, जाे इस मामले में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं।

यह होता है नार्को टैस्ट

नार्को परीक्षण का प्रयोग किसी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो या तो उस जानकारी को प्रदान करने में असमर्थ होता है या फिर वह उसे उपलब्ध करवाने को तैयार नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह किसी व्यक्ति के मन से सत्य निकलवाने लिए किया प्रयोग जाता है।

यह है मामला

धर्मशाला की 19 वर्षीय छात्रा की 26 दिसम्बर को संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के बाद इस मामले ने 31 दिसम्बर व 1 जनवरी को वीडियो वायरल होने के बाद तूल पकड़ा था। उसके पश्चात 1 जनवरी को धर्मशाला कालेज की 4 छात्राओं के खिलाफ रैगिंग व मारपीट, जबकि एक प्रोफैसर पर शारीरिक उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया। उसके बाद यूजीसी, महिला आयोग व राज्य शिक्षा निदेशालय ने इस प्रकरण का संज्ञान लिया था। मैडीकल बोर्ड ने छात्रा से जुड़े मामले में अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है, जिसके तहत जांच जारी है।