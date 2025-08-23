हिमाचल में आज इन जिलों में बारिश की संभावना, 'येलो अलर्ट' जारी

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Aug, 2025 10:17 AM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के छह जिलों- ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ इलाकों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसमें बारिश की संभावना जताई गई है। उम्मीद है कि रविवार से बारिश की रफ्तार में कमी आएगी।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 अगस्त को शिमला, मंडी और सिरमौर के कुछ ही स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। 25 अगस्त को भी प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि, 26 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और किन्नौर में फिर से बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है।

राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। इस समय 316 सड़कें बंद हैं, 110 बिजली ट्रांसफॉर्मर खराब हैं और 131 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं।



