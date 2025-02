Himachal: सिरमौर पुलिस ने 1 साल से लापता पश्चिम बंगाल के मदन शाह को परिवार से मिलाया, परिजनों के छलके आंसू

करीब एक वर्ष से लापता मदन शाह नाम का व्यक्ति जिला सिरमौर से मिला, जिसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इसमें सिरमौर पुलिस अहम कड़ी बनी है। मदन शाह के सही सलामत मिलने पर उसकी बहन और परिजनों के आंसू छलक पड़े।

नाहन (आशु): करीब एक वर्ष से लापता मदन शाह नाम का व्यक्ति जिला सिरमौर से मिला, जिसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इसमें सिरमौर पुलिस अहम कड़ी बनी है। मदन शाह के सही सलामत मिलने पर उसकी बहन और परिजनों के आंसू छलक पड़े। पुलिस के अनुसार 24 जनवरी को रात करीब साढ़े 11 बजे ग्राम पंचायत प्रधान देवका पुड़ला के नरेश चंद ने पुलिस थाना नाहन को सूचना दी कि उनके गांव में एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है, जिसे ग्रामीणों ने पूछताछ के लिए रोक रखा है। लिहाजा जल्द पुलिस को भेजें। इस सूचना पर मामले की तस्दीक के लिए थाना से पुलिस टीम मौके पर भेजी गई। उक्त संदिग्ध व्यक्ति का नाम और पता जानने की हरसंभव तरीके से कोशिश की गई, लेकिन उक्त व्यक्ति की बोलचाल व भाषा की समस्या के कारण कुछ पता नहीं चल पाया। ग्रामीणों को पुलिस ने यह भी बताया कि उक्त व्यक्ति ने गांव में किसी प्रकार की कोई शरारत नहीं की। लिहाजा मानवता के तौर पर उन्होंने इसे खाना खिलाकर अपने पास बिठाया था। यही नहीं, व्यक्ति के पास कोई पहचान पत्र या अन्य ऐसा कोई भी कागजात नहीं था, जिससे उसका पता चल सके। यह अपने परिजनों का मोबाइल नम्बर तक बताने में असमर्थ था, साथ ही पढ़ा-लिखा भी नहीं था। लिहाजा पुलिस उक्त व्यक्ति को थाने लेकर आई, जिसे यहां संतरी की निगरानी में रखा गया।

पुलिस ने ऐसे जुटाई सारी जानकारी

पुलिस के अनुसार 25 जनवरी को थाने में पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति ने अपना पता कूच बिहार पश्चिम बंगाल होना बताया। इस पर पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस से सम्पर्क किया। व्हाट्सएप के माध्यम से उसके फोटो भी भेजे। वीडियो कॉल के माध्यम से व्यक्ति की पश्चिम बंगाल के तुफानगंज थाना में बातचीत करवाई गई। 26 जनवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने व्यक्ति के भांजे स्वप्न शाह का मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाया। इसके बाद स्वप्न ने पुलिस को बताया कि यह उसका मामा है, जिसका नाम मदन शाह पुत्र कांगल शाह निवासी शिकदरेर खाता, डाकघर भूरकुश, जिला कुच बिहार, थाना तुफानगंज, पश्चिम बंगाल है, साथ ही मदन शाह की फोटो भी पुलिस को भेजी गई। स्वप्न ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्होंने मदन शाह की गुमशुदगी की रिपार्ट 15 फरवरी, 2024 को पुलिस थाना तुफानगंज बंगाल में भी दर्ज करवाई थी।

पुलिस ने मानवता का दिया परिचय, धनराशि एकत्रित कर भेजा घर

स्वप्न शाह ने पुलिस को यह भी बताया कि वह वर्तमान में पश्चिम बंगाल में रहते हैं और इतनी दूर से वह नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यह बहुत गरीब हैं। लिहाजा उसने अपनी मौसी राधा देवी और उनके लड़के विंदेश शाह जो वृंदावन उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनका मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाया। एएसपी सिरमौर योगेश रोल्टा ने बताया कि सोमवार को मदन शाह की बहन राधा देवी, भांजा विंदेश शाह दोनों सदर पुलिस थाना नाहन में हाजिर हुए और मदन शाह को सही सलामत उनके सुपुर्द कर दिया गया। नाहन थाना के कर्मचारियों ने धनराशि एकत्रित कर उन्हें उनके मूल निवास स्थान के लिए भेजा दिया।

