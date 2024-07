Himachal: मंडी में 2 नदियों के संगम स्थल पर रातभर फंसा रहा चंडीगढ़ का युवक, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

Edited By Vijay, Updated: 30 Jul, 2024 12:58 PM

बरसात के मौसम में नदी-नालों के पास जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में देखने को मिला है। यहां ब्यास और सुकेती नदियों के संगम स्थल पर फंसे एक युवक को पुलिस ने रैस्क्यू किया है।

मंडी (रजनीश): बरसात के मौसम में नदी-नालों के पास जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में देखने को मिला है। यहां ब्यास और सुकेती नदियों के संगम स्थल पर फंसे एक युवक को पुलिस ने रैस्क्यू किया है। युवक यहां एक चट्टान पर फंसा हुआ था, जिसे पुलिस टीम और बचाव दल कड़ी मेहनत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार युवक सोमवार रात को ब्यास और सुकेती नदियों के संगम स्थल पर स्थित एक चट्टान पर चला गया। इस बीच नदियों का जलस्तर बढ़ गया और युवक चट्टान पर फंस गया, जिसके चलते उसे रात वहीं गुजारनी पड़ी। मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने जब युवक को चट्टान पर फंसा देखा तो शहरी पुलिस चौकी मंडी को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और बचाव दल मौके पर पहुंचे और युवक को रैस्क्यू किया।



युवक की पहचान अमन पुत्र परमजीत निवासी चंडीगढ़ के रूप में की गई है। युवक ने बताया कि वह यहां अपने किसी दोस्त के पास कामकाज के चलते पिछले कुछ समय से रह रहा है। वह रातभर शहर में घूमता रहता था और जहां ठीक लगे रात को रुक जाता था। पुलिस चौकी प्रभारी सब इंस्पैक्टर मनोज कुमार ने कहा कि युवक से पूरी जानकारी लेकर उसके परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने स्थानीय लोगों व पर्टयकों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी-नालों के पास न जाएं, इससे जान का जाेखिम हो सकता है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here