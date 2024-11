Mandi: पुलिस ने 2 बसों से बरामद की चरस की बड़ी खेप, एक महिला गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 10 Nov, 2024 11:06 AM

मंडी जिला में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चरस की बड़ी खेप बरामद की है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में बल्ह थाना के अंतर्गत पुलिस ने बस सवार एक महिला से 2.514 किलोग्राम चरस पकड़ी है।

नेरचौक/सुंदरनगर (सोनी): मंडी जिला में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चरस की बड़ी खेप बरामद की है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में बल्ह थाना के अंतर्गत पुलिस ने बस सवार एक महिला से 2.514 किलोग्राम चरस पकड़ी है। पुलिस की एसआईयू टीम द्वारा नागचला में रात को तलाशी हेतु नाका लगाया गया था। रात को करीब 12 बजे के आसपास मनाली से दिल्ली जा रही एक निजी वोल्वो बस को पुलिस दल ने जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान बस में सवार एक महिला के बैग से उक्त माात्रा में चरस बरामद हुई। महिला की पहचान आरती पत्नी विक्रम निवासी नेपाल के रूप में हुई है। आरोपित महिला को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कार्यकारी प्रभारी पुलिस थाना रत्ती ने मामले की पुष्टि की है।

हरियाणा रोडवेज की बस में रखे बैग से मिली डेढ़ किलोग्राम चरस

दूसरे मामले में बीएसएल थाना पुलिस ने नाके के दौरान मनाली से चंडीगढ़ जा रही हरियाणा रोडवेज की बस में रखे एक बैग से डेढ़ किलोग्राम चरस बरामद की है। बैग किसका है, इसको लेकर कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार बीएसएल थाना पुलिस ने बीबीएमबी झील के किनारे नाका लगा रखा था। इस दौरान मनाली से चंडीगढ़ जा रही हरियाणा रोडवेज की बस को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान बस के अंदर रैक में रखे एक लैपटॉप बैग के मालिक के बारे में पूछताछ की तो कोई सामने नहीं आया। बस के परिचालक ने भी बैग को लेकर अभिज्ञता जाहिर की। जब बैग को खोला गया तो उसमें 1.526 किलोग्राम चरस बरामद हुई। बैग में एक जीन की पैंट और युवती का स्टाॅल भी मिला है, लेकिन बैग किसका है, इसको लेकर कोई पता नहीं चल पाया है। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि बीएसएल थाना में चरस बरामदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

