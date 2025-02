Bilaspur: पुलिस ने 30 दिनों में पकड़ा 93.13 ग्राम चिट्टा, NDPS एक्ट के तहत 19 मामले दर्ज

जिला पुलिस प्रशासन द्वारा नए साल में नशा माफिया के विरुद्ध शुरू किए गए विशेष अभियान के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। जानकारी के अनुसार जनवरी महीने में ही पुलिस ने जिला के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 19 केस दर्ज किए हैं।

बिलासपुर (बंशीधर): जिला पुलिस प्रशासन द्वारा नए साल में नशा माफिया के विरुद्ध शुरू किए गए विशेष अभियान के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। जानकारी के अनुसार जनवरी महीने में ही पुलिस ने जिला के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 19 केस दर्ज किए हैं। इसके तहत सबसे ज्यादा मामले चिट्टा के दर्ज हुए हैं। पुलिस ने 30 दिनों के अंदर चिट्टे के 12 मामले दर्ज किए हैं तथा 93.13 ग्राम चिट्टा पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने जिला में 4 केस चरस के दर्ज किए हैं। इन केसों में पुलिस ने 2.519 किलोग्राम चरस बरामद की है जबकि इस अवधि में 3 केस चूरा पोस्त के दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने 1.697 किलोग्राम चूरा-पोस्त बरामद किया है। हालांकि इस अवधि में जिला में अफीम, गांजा, स्मैक व ब्राऊन शुगर का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

गत वर्ष जिला में एनडीपीएस एक्ट के तहत 196 मामले दर्ज हुए थे तथा पुलिस ने इस दौरान 33 किलो 653 ग्राम चरस बरामद की थी जबकि 13 किलो 654 ग्राम चूरा-पोस्त और एक किलो 96 ग्राम चिट्टा बरामद करने के साथ ही 661 अफीम के पौधे भी बरामद किए थे तथा 1.437 किलोग्राम अफीम पकड़ी थी। बता दें कि बिलासपुर शहर का डियारा सैक्टर और औद्योगिक क्षेत्र मौजूदा समय में चिट्टे का हाॅटस्पाट बने हुए हैं। पुलिस ने नशा माफिया पर शिकंजा कसने के लिए जहां शहर में पुलिस गश्त बढ़ा दी है, वहीं संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिस तैनात की है। इसके अतिरिक्त जगह-जगह नाके भी लगाए जा रहे हैं।

पुलिस प्रवक्ता एवं डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि जिला में 30 दिनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 19 मामले दर्ज किए गए हैं। नशा माफिया के विरुद्ध शुरू किया गया यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने आमजन से आग्रह किया है कि अपने इर्द-गिर्द होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की पुलिस को सूचना दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। नशा माफिया के खात्मे के लिए जनसहयाेग आवश्यक है। सूचना देने वाला का नाम गुप्त रखा जाएगा।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here