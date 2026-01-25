हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर PM मोदी ने दी बधाई, प्रदेशवासियों की असाधारण प्रतिभा और वीरता की सराहना की

Himachal Foundation Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को प्रकृति और संस्कृति का संगम...

पीएम मोदी ने कहा, 'प्रकृति और संस्कृति के संगम हिमाचल प्रदेश के सभी परिवारजनों को पूर्ण राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी असाधारण प्रतिभा और वीरता से उन्होंने हमेशा भारत माता की सेवा की है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य और इस पवित्र भूमि की समृद्धि की कामना करता हूं।'