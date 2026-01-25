Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर PM मोदी ने दी बधाई, प्रदेशवासियों की असाधारण प्रतिभा और वीरता की सराहना की

हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर PM मोदी ने दी बधाई, प्रदेशवासियों की असाधारण प्रतिभा और वीरता की सराहना की

Edited By Swati Sharma, Updated: 25 Jan, 2026 11:44 AM

pm modi extended his greetings on himachal pradesh s foundation day

Himachal Foundation Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को प्रकृति और संस्कृति का संगम...

Himachal Foundation Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को प्रकृति और संस्कृति का संगम बताया और यहां के लोगों की असाधारण प्रतिभा और वीरता की सराहना की।

पीएम मोदी ने कहा, 'प्रकृति और संस्कृति के संगम हिमाचल प्रदेश के सभी परिवारजनों को पूर्ण राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी असाधारण प्रतिभा और वीरता से उन्होंने हमेशा भारत माता की सेवा की है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य और इस पवित्र भूमि की समृद्धि की कामना करता हूं।' 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!