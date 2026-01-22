Mandi: पोस्ट ऑफिस बंद करने पर फूटा लोगाें का गुस्सा, हाईवे पर चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

मंडी जिला के उपमंडल जाेगिंद्रनगर के तहत 110 मैगावाट की शानन विद्युत परियोजना परिसर में वर्षों से संचालित पोस्ट ऑफिस को अचानक बंद किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।

जोगिंद्रनगर (विनोद): मंडी जिला के उपमंडल जाेगिंद्रनगर के तहत 110 मैगावाट की शानन विद्युत परियोजना परिसर में वर्षों से संचालित पोस्ट ऑफिस को अचानक बंद किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वीरवार को शानन और आसपास के गांवों के सैंकड़ों ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मंडी-पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पोस्ट ऑफिस को तुरंत बहाल करने की मांग उठाई। चक्का जाम के कारण हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

लाेग बाेले-क्षेत्र की जीवनरेखा था यह पोस्ट ऑफिस

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शानन पोस्ट ऑफिस लंबे समय से स्थानीय क्षेत्रवासियों की जीवनरेखा बना हुआ था। इसके बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और आम ग्रामीणों को हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पैंशन वितरण, डाक सेवाएं, बैंकिंग और अन्य जरूरी सरकारी कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। अब छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और धन दोनों बर्बाद हो रहे हैं।

केंद्र सरकार का जनविरोधी निर्णय

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए जय मां दुर्गे नर्सिंग कॉलेज के मैनेजिंग डायरैक्टर राकेश धरवाल और हराबाग पंचायत के उपप्रधान सनी बिष्ट ने इसे केंद्र सरकार का जनविरोधी निर्णय करार दिया। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस बंद होने से हमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों को दूरदराज के क्षेत्रों में भटकना पड़ रहा है। अगर प्रशासन ने हमारी मांगें नहीं मानीं तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

प्रशासन के आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने खाेला जाम

हाईवे पर चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक चली गहमागहमी के बाद, प्रशासन द्वारा समस्या के समाधान का आश्वासन दिए जाने पर लोगों ने आंशिक रूप से जाम खोल दिया। हालांकि, कांग्रेस नेता राकेश धरवाल और सनी बिष्ट ने प्रशासन को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यह केवल एक शुरुआत है। उन्होंने कहा कि जब तक शानन पोस्ट ऑफिस को दोबारा शुरू नहीं किया जाता, तब तक हमारा धरना-प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा।