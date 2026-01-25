Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: सलियाणा में युवक पर दराट से हमला, अस्पताल में भर्ती

Kangra: सलियाणा में युवक पर दराट से हमला, अस्पताल में भर्ती

Edited By Kuldeep, Updated: 25 Jan, 2026 10:25 PM

panchrukhi saliana young man attack

ग्राम पंचायत सलियाणा के अंतर्गत वार्ड नंबर 3 के सुमन कुमार पुत्र प्रकाश चंद पर अमित पुत्र रणजीत सिंह ने दराट से हमला कर घायल कर दिया।

पंचरुखी (तिलक): ग्राम पंचायत सलियाणा के अंतर्गत वार्ड नंबर 3 के सुमन कुमार पुत्र प्रकाश चंद पर अमित पुत्र रणजीत सिंह ने दराट से हमला कर घायल कर दिया। सुमन ने बताया कि वह अपनी जमीन पर काम कर रहा था। पीछे से अमित ने दराट से हमला कर घायल कर दिया। जिस कारण सुमन को करीब 8 से 9 टांके लगे हैं। सुमन ने इसकी शिकायत थाना पंचरुखी को दे दी है व सुमन का उपचार पालमपुर के समीप निजी अस्पताल में चल रहा है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!