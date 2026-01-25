Kangra: सलियाणा में युवक पर दराट से हमला, अस्पताल में भर्ती

Edited By Kuldeep, Updated: 25 Jan, 2026 10:25 PM
पंचरुखी (तिलक): ग्राम पंचायत सलियाणा के अंतर्गत वार्ड नंबर 3 के सुमन कुमार पुत्र प्रकाश चंद पर अमित पुत्र रणजीत सिंह ने दराट से हमला कर घायल कर दिया। सुमन ने बताया कि वह अपनी जमीन पर काम कर रहा था। पीछे से अमित ने दराट से हमला कर घायल कर दिया। जिस कारण सुमन को करीब 8 से 9 टांके लगे हैं। सुमन ने इसकी शिकायत थाना पंचरुखी को दे दी है व सुमन का उपचार पालमपुर के समीप निजी अस्पताल में चल रहा है।