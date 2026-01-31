Main Menu

  Kangra: रूसी ऑयल टैंकर में फंसा पालमपुर का रिक्षित चौहान रिहा, घर वापस लौट रहा

Edited By Kuldeep, Updated: 31 Jan, 2026 08:18 PM

palampur russian oil tanker rikshit chauhan released

अमरीकी नौसेना द्वारा जब्त रूसी ऑयल टैंकर मैरिनेरा पर कब्जे के पश्चात फंसे पालमपुर के क्रू मैंबर रिक्षित चौहान काे आखिर रिहा कर दिया गया है।

पालमपुर (भृगु): अमरीकी नौसेना द्वारा जब्त रूसी ऑयल टैंकर मैरिनेरा पर कब्जे के पश्चात फंसे पालमपुर के क्रू मैंबर रिक्षित चौहान काे आखिर रिहा कर दिया गया है। ऐसे में अब रिक्षित चौहान भारत वापस लौट आए हैं तथा माना जा रहा है कि वह एक-दो दिन में पालमपुर अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। 26 जनवरी रात्रि को रिक्षित चौहान की अपने परिजनों से बात हुई थी, जिसके पश्चात परिजनों ने रिक्षित चौहान के सुरक्षित हाेने पर राहत की सांस ली थी, परंतु रिक्षित चौहान की वापसी को लेकर काेई निश्चित अवधि तय नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब परिजनों को सूचना मिली है कि रिक्षित चौहान भारत पहुंच गया है तथा वह पालमपुर लौट रहा है। विदित रहे कि अमरीकी नौसेना द्वारा रूसी ऑयल टैंकर मैरिनेरा पर 7 जनवरी को कब्जा कर लिया गया था, जिसके पश्चात रिक्षित चौहान का परिवार से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो पाया है।

विदित रहे कि अटलांटिक महासागर में अमरीकी नौसेना द्वारा जब्त रूसी ऑयल टैंकर मैरिनेरा पर सवार 28 क्रू मैंबर्स में 3 भारतीय भी शामिल थे, जिनमें से एक हिमाचल प्रदेश के पालमपुर का रहने वाला रिक्षित चौहान है। रिक्षित की पिता से 7 जनवरी को शाम 5 बजे आखिरी बार बात हुई थी। अटलांटिक महासागर में अमरीकी नौसेना द्वारा जब्त रूसी ऑयल टैंकर मैरिनेरा पर सवार भारतीय नौसेना के कैडेट रिक्षित चौहान का 7 जनवरी के बाद से परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ था, जिस कारण परिजन परेशान थे।

रिक्षित चौहान के पिता रंजीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय मूल के चालक दल के सदस्यों की शीघ्र रिहाई के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। वहीं 21 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रिक्षित चौहान के परिजनों से मिले थे। इससे पहले विधायक आशीष बुटेल व प्रदेश भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने भी परिजनों से मिलकर रिक्षित चौहान की सुरक्षित घर वापसी का आश्वासन दिया था।

