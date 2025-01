Una: गगरेट के ब्रह्मपुर में खेत में मिला जहाजनुमा पाकिस्तानी गुब्बारा, पुलिस और खुफिया एजैंसियां सतर्क

गगरेट विस क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुर ग्राम पंचायत में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से पुलिस और खुफिया एजैंसियां सतर्क हो गई है। मंगलवार सुबह यह गुब्बारा ब्रह्मपुर-भद्रकाली संपर्क मार्ग के किनारे एक खाली खेत में पाया गया।

दौलतपुर चौक (परमार): गगरेट विस क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुर ग्राम पंचायत में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से पुलिस और खुफिया एजैंसियां सतर्क हो गई है। मंगलवार सुबह यह गुब्बारा ब्रह्मपुर-भद्रकाली संपर्क मार्ग के किनारे एक खाली खेत में पाया गया। मौके पर पहुंची दौलतपुर पुलिस टीम ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। ब्रह्मपुर पंचायत के प्रधान लक्की शर्मा व उपप्रधान कमल ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे खाली पड़े इस खेत में गांव के कुछ युवा खेलने के लिए पहुंचे और उन्होंने इस पाकिस्तानी गुब्बारे को देखा। युवाओं ने तुरंत इसकी सुचना पंचायत प्रतिनिधियों सहित पुलिस को दी।



चौकी प्रभारी एसआई रविपाल व एएसआई कुलभूषण गुलेरिया ने बताया कि यह गुब्बारा प्लास्टिक का है। गुब्बारा सामान्यता जहाज की आकृति जैसा खिलौना प्रतीत होता है लेकिन इसके पीछे की मंशा को लेकर हर पहलु पर जांच की जा रही है। क्षेत्र में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने की यह पहली घटना है जबकि आमतौर पर प्रदेश के अन्य हिस्सों में ऐसे गुब्बारे मिलने की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती रहती है। इस जहाजनुमा आकृति गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनैशनल एयरलाइन्स, अंग्रेजी में एसजीए व कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। गांववासियों के मुताबिक यह गुब्बारा रात के दौरान ही खेत में गिरा है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here