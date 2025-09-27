Main Menu

  Mandi: जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बाेले-हिमाचल में विचित्र फैसले लेने के लिए जानी जाएगी कांग्रेस सरकार

Edited By Vijay, Updated: 27 Sep, 2025 03:42 PM

opposition leader jairam thakur

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल कांग्रेस की सरकार विचित्र फैसले लेने के लिए जानी जाएगी। प्रदेश में खोले गए संस्थानों को बंद करना और बदलकर दूसरी जगह स्थानांतरण कर देना सुक्खू सरकार की प्राथमिकता है।

बालीचौकी (फरेंद्र): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल कांग्रेस की सरकार विचित्र फैसलों लेने के लिए जानी जाएगी। प्रदेश में खोले गए संस्थानों को बंद करना और बदलकर दूसरी जगह स्थानांतरण कर देना सुक्खू सरकार की प्राथमिकता है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस सरकार ने सराज के थुनाग स्थित बागवानी एवं वानिकी काॅलेज को बदलकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया। अब पीडब्ल्यूडी थलौट के मंडलीय कार्यालय को थलौट से पड़ोह स्थानांतरित करना सरकार का अजीबो गरीब फैसला है, जो स्वीकार नहीं होगा। 

नेता प्रतिपक्ष ने कहा आपदा के दौर से अबतक हिमाचल बाहर नहीं निकल पाया है, लेकिन सरकार संस्थानों को बदलने के काम में लगी हुई है। उन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी का थलौट मंडल कार्यालय सराज और द्रंग विधानसभा के लोगों की सहूलियत के लिए खोला गया था, जिसका फैसला भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से लिया गया था। 

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के सचिव से बात करने पर उन्होंने बताया कि मंडल कार्यालय स्थानांतरण की उन्हें जानकारी नहीं है, जबकि पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य से पूछने पर उन्होंने बताया कि थलौट में स्थिति कार्यालय को निजी भवन में चलाने का किराया देना पड़ता था और पंडोह में किराया नहीं चुकाना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष ने रातोंरात मंडल कार्यालय का सामान उठाकर पंडाेह शिफ्ट करने के कार्य का विरोध किया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जिस स्थान पर पहले कार्यालय खोला गया था उसे दोबारा वहीं पर शुरू किया जाए।

