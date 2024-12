Sirmaur: पांवटा साहिब में ट्राले और ट्रक की टक्कर में एक घायल, 3 घंटे बंद रहा नैशनल हाईवे

पांवटा साहिब-यमुनानगर नैशनल हाईवे पर बहराल चैक पोस्ट के पास एक ट्राले की ब्रेक फेल होने से सामने से आ रहा ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया।

पांवटा साहिब (संजय): पांवटा साहिब-यमुनानगर नैशनल हाईवे पर बहराल चैक पोस्ट के पास एक ट्राले की ब्रेक फेल होने से सामने से आ रहा ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार हरियाणा की तरफ से एक पंजाब नंबर का ट्राला पांवटा साहिब की तरफ आ रहा था। इस दौरान बहराल के पास उतराई में ट्राले की ब्रेक फेल हो गई तथा पांवटा साहिब के तरफ से हरियाणा की तरफ जा रहे ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई।

इस घटना में ट्राले का चालक हसनप्रीत निवासी पंजाब गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पुलिस जवानों ने ट्राले से बाहर निकालकर सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज नाहन रैफर कर दिया है। टक्कर के कारण नैशनल हाईवे 3 घंटे बंद रहा, जिस कारण दोनों तरफ वाहनों की लम्बी कतारें लगी रहीं। पुलिस प्रशासन ने क्रेन बुलाकर 3 घंटे बाद हाईवे को वाहनों के लिए बहाल किया। एएसपी अदिति सिंह ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

