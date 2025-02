Kangra: नए साल पर हिमाचल घूमने आया दिल्ली का पर्यटक लापता, अब तक नहीं मिला कोई सुराग

धर्मशाला के पर्यटन स्थल मैक्लोडगंज से लापता हुए दिल्ली के एक पर्यटक का काेई सुराग नहीं लग पाया है। बता दें कि नए साल पर हिमाचल घूमने आए अभिषेक नाम के युवक का 5 जनवरी से कोई पता नहीं चल रहा है....

धर्मशाला (तिलक): धर्मशाला के पर्यटन स्थल मैक्लोडगंज से लापता हुए दिल्ली के एक पर्यटक का काेई सुराग नहीं लग पाया है। बता दें कि नए साल पर हिमाचल घूमने आए अभिषेक नाम के युवक का 5 जनवरी से कोई पता नहीं चल रहा है, जिससे परिजन और स्थानीय प्रशासन चिंतित हैं।

जानकारी अनुसार अभिषेक पर्यटन का शौकीन है और नए साल पर हिमाचल में घूमने के लिए निकला था। उसने जनवरी के पहले 3 दिन चम्बा जिला के डल्हौजी और भरमौर में बिताए और 4 जनवरी को मैक्लोडगंज पहुंचा। यात्रा के दौरान वह नियमित रूप से अपने परिवार के संपर्क में था और 1-2 दिन में घर लौटने की बात कह रहा था, लेकिन 5 जनवरी की सुबह से अभिषेक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है।

अभिषेक के पिता अशाेक कुमार निवासी अम्बेदकर नगर नई दिल्ली ने 9 जनवरी काे मैक्लाेडगंज थाने में उसकी गमुशुदगी की रिपाेर्ट दर्ज करवाई है। यहीं नहीं, परिजनों ने मैक्लाेडगंज क्षेत्र में पोस्टर भी लगाए गए हैं। परिवार ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को भी अभिषेक के बारे में कोई जानकारी मिले या वह कहीं दिखाई दे तो तुरंत उनके परिवार या नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। जानकारी देने वाले को 25 हजार रुपए का ईनाम देने की बात भी परिजनों ने पोस्टर में लिखी है।

उधर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा हितेष लखनपाल ने बताया कि लापता युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। युवक दिल्ली से चम्बा घूमने आया था, जोकि चम्बा से भरमौर और भरमौर से मैक्लोडगंज पहुंचा था। 4 जनवरी को युवक की परिवार से आखिरी बार रात 10 बजे बात हुई थी, तब से युवक लापता है। 9 जनवरी को युवक के पिता ने इस संबंध में मैक्लोडगंज थाना में शिकायत दर्ज करवाई है।

