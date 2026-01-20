Main Menu

एनआईटी हमीरपुर टीम अगले सप्ताह करेगी आईआईटी भगोटला विस्तार परिसर का सर्वे: गोकुल बुटेल

Edited By Sahil Kumar, Updated: 20 Jan, 2026 08:19 PM

पालमपुर के भगोटला में प्रस्तावित आईआईटी मंडी के विस्तार परिसर (एक्सटेंशन सेंटर) के निर्माण का सर्वे एक सप्ताह में शुरु कर दिया जाएगा। एनआईटी हमीरपुर की टीम इस सर्वे को अंजाम देगी। इस संबंध में आईआईटी मंडी की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मामले...

पालमपुर, 20 जनवरी (गौरव): पालमपुर के भगोटला में प्रस्तावित आईआईटी मंडी के विस्तार परिसर (एक्सटेंशन सेंटर) के निर्माण का सर्वे एक सप्ताह में शुरु कर दिया जाएगा। एनआईटी हमीरपुर की टीम इस सर्वे को अंजाम देगी। इस संबंध में आईआईटी मंडी की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मामले पर आज मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (नवाचार, डिजीटल तकनीक एवं गवर्नेंस) गोकुल बुटेल सहित आईआईटी मंडी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा और पालमपुर प्रशासन ने प्रस्तावित स्थल का दौरा किया। इस दौरान गोकुल बुटेल ने प्रशासन से विभिन्न मामलों पर फीडबैक लिया और उचित दिशा निर्देश भी जारी किए।

दौरे के दौरान प्रो. लक्षमीधर बेहरा ने जानकारी दी कि एनआईटी हमीरपुर की टीम निर्माण कार्य के सर्वे को लेकर एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई शुरु कर देगी। गोकुल बुटेल ने इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रस्तावित निर्माण स्थल तक उचित सड़क सुविधा होनी चाहिए ताकि निर्माण सामग्री को निर्बाध निर्माण स्थल तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने वन स्वीकृति के मामलें पर भी फीडबैक लिया।

प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दौरान जानकारी दी कि करीब 20 हेक्टेयर भूमि की वन स्वीकृति मिल चुकी है और करीब 30 हेक्टेयर भूमि का मामला लंबित है। इस पर आवश्यक कार्रवाई जारी है।इस दौरान निर्माण को लेकर अन्य तकनीकि पहलुओं पर भी गौर किया गया। प्रो. लक्षमीधर बेहरा ने इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मामले पर समन्वय स्थापित करने की बात कही।

दौरे के दौरान उनके साथ एसडीएम पालमपुर नेत्रा मेती, अधिक्षण अभियंता लोक निर्माण बीएम ठाकुर, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विनीत शर्मा, जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता पंकज ब्यास, डीएफओ संजीव शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
 

