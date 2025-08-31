हिमाचल में कुदरत का कहर: इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना... अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से रविवार को मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जैसे जिलों के लिए भी...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से रविवार को मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जैसे जिलों के लिए भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सोमवार को भी मौसम खराब रहने की संभावना है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और शिमला में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने सभी जिलों में राहत और बचाव दल को तैयार रहने का निर्देश दिया है।

इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मणिमहेश यात्रा के दौरान हुई घटनाओं पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई है। जिन यात्रियों का निधन हुआ, वे या तो दुर्घटना के शिकार हुए या सांस फूलने जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से उनकी जान गई। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब मणिमहेश में कोई भी यात्री फंसा नहीं है। सभी फंसे हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित भरमौर लाकर, पुलिस की निगरानी में चंबा भेजा जा रहा है।

खराब मौसम को देखते हुए, यात्रियों को एयरलिफ्ट करने का काम भी चल रहा है। बड़े हेलिकॉप्टर की मदद से अधिक से अधिक लोगों को चंबा पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। सरकार ने सड़कों को खोलने के लिए पोकलेन और जेसीबी जैसी मशीनें भी लगाई हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राहत कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।