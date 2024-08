Solan: नशे की ओवरडोज से युवक की मौ*त, बस स्टैंड के शौचालय में मिला शव

Edited By Kuldeep, Updated: 02 Aug, 2024 05:41 PM

नालागढ़ (सतविन्द्र): क्षेत्र के ओल्ड बस स्टैंड स्थित शौचालय में एक युवक संदिग्ध अवस्था में मृत मिला। युवक की पहचान दिनेश निवासी खिल्लियां नालागढ़ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह एक युवक शौचालय में गया व अंदर से दरवाजा बंद किया था। जब काफी देर तक युवक बाहर नहीं आया तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर जब दरवाजा खोला तो युवक बेसुध पड़ा हुआ था। पुलिस की शुरूआती जांच में नशे की ओवरडोज सामने आई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी राकेश रॉय ने बताया कि शव को कब्जें में ले लिया है और मौत के असल कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लगेगा।

