Shimla: कुमारसैन के घुमाणा गांव में सनसनीखेज वारदात, कर्ण ने अर्जुन को उतारा मौत के घाट

कर्ण ने अर्जुन को मार दिया। यह कोई कहानी नहीं है, अपितु यह सच्ची घटना कुमारसैन पुलिस थाना क्षेत्र के तहत घुमाणा गांव में प्रकाश में आई है।

शिमला (संतोष): कर्ण ने अर्जुन को मार दिया। यह कोई कहानी नहीं है, अपितु यह सच्ची घटना कुमारसैन पुलिस थाना क्षेत्र के तहत घुमाणा गांव में प्रकाश में आई है। मंगलवार रात घुमाणा गांव में रहने वाले नेपाली मूल के दो मजदूरों कर्ण (37) और अर्जुन (30) के बीच ऐसा कुछ हुआ कि बुधवार सुबह अर्जुन खून से लथपथ मृत पाया गया और कर्ण नशे में डूबा खेत में कंबल ओढ़े मिला। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्ण को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

स्थानीय बाग मालिक देवराज चौहान ने पुलिस को बताया कि दोनों नेपाली मजदूर उसके खेत में काम करने आए थे। मंगलवार को वह अपने निजी काम से मालंदी गांव गया था, जहां से लौटते समय शाम करीब 4.30 बजे ओडी बाजार में अर्जुन नेपाली उससे मिला। जहां अर्जुन के कहने पर उसने उसे खर्च के लिए 500 रुपए दिए, क्योंकि दोनों उसके खेत में बने कैंप में साथ रहते थे। उसने शाम करीब 6.45 बजे कर्ण नेपाली को फोन करके पूछा तो उसने बताया कि वे दोनों कैंप में हैं।

बुधवार सुबह करीब 7.30 बजे उसी के गांव के एक व्यक्ति ललित ने फोन करके बताया कि उसका एक नेपाली मजदूर कैंप के नीचे खेत में सो रहा है, जिस पर वह उसे देखने आया। जब मौके पर पहुंचा तो वहां कर्ण शव पड़ा हुआ जोकि खून से लथपथ था। वहीं पास के ही खेत में अर्जुन नशे की हालत में बैठा हुआ था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे और पूछने पर वह घबराया हुआ बर्ताव कर रहा था। देवराज चौहान के अनुसार उसे पूरा यकीन है कि कर्ण ने अर्जुन के सिर व चेहरे पर किसी कठोर वस्तु से वार करके उसकी हत्या की है।

कुमारसैन पुलिस थाना के एसएचओ विशाल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने कर्ण को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का अनुमान है कि हत्या किसी कूंद हथियार से की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। हत्या के कारणों का खुलासा पुलिस की जांच के बाद होगा।

