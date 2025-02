Una: अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, बोले-कांग्रेस राज में तेज गति से फल-फूल रहा नशे का कारोबार

केन्द्रीय पूर्व मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राज में नशे का कारोबार तेज गति से फल-फूल रहा है।

ऊना (सुरेन्द्र): केन्द्रीय पूर्व मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राज में नशे का कारोबार तेज गति से फल-फूल रहा है। जिस प्रकार प्रदेश में चिट्टे का प्रकोप बढ़ रहा है वह अति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है लेकिन वर्तमान सरकार इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि चिट्टे के दाग खाकी तक भी पहुंच रहे हैं, कई नेता भी राडार पर हैं। हाल ही में एसटीएफ ने प्रदेश के कई जिलों में पुलिस कर्मियों और तस्करों के ठिकानों पर दबिश दी। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आ रही कि चिट्टा तस्करी में हिमाचल पुलिस के कुछ कर्मियों के अलावा नेता भी शामिल हैं। एसटीएफ ने कुछ घरों में ही रेड डाली है। एक कथित सूची के मुताबिक कुछ पुलिस कर्मचारियों और नेताओं के भी नाम हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि नगर परिषद संतोषगढ़ की कांग्रेस समर्थित पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद के घर पर कुछ दिन पूर्व हुई हिमाचल प्रदेश पुलिस की एसटीएफ की रेड से स्थानीय शहरी कांग्रेस इकाई कार्यकर्त्ताओं ने पार्टी सदस्यता से सामूहिक त्याग पत्र दे दिया है। इसकी एक कॉपी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भी प्रेषित की गई है। कहीं न कहीं दिखता है कि नशे के कारोबार पर नेताओं का संरक्षण है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चिट्टे के खिलाफ कड़ा अभियान चलाने के आदेश मंडी पुलिस गंभीरता से लेती नहीं दिख रही है। यही कारण है कि एक के बाद एक युवक नशे की बलि चढ़ गया जबकि पुलिस एक-दो ग्राम पकड़कर पीठ थपथपा रही है। मंडी शहर में युवक की मौत के एक महीने में ही बल्ह में दूसरी मौत हो गई। स्थानीय नेता भी इस पर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। बैठकों में पंचायत स्तर तक अभियान चलाने के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन थानों में स्टाफ पूरा नहीं है। बल्ह थाना बिना प्रभारी के है। निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, हवलदार व सिपाहियों के कई पद रिक्त हैं। यही नहीं, मंडी शहर की शहरी चौकी, सदर थाना में भी स्टाफ का टोटा है।

