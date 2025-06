Hamirpur: अनुराग ठाकुर का कतर से सशक्त संदेश, बोले-आतंकवाद सहन नहीं करेगा भारत...हर हमले का देगा करारा जवाब

Edited By Vijay, Updated: 27 May, 2025 03:08 PM

हमीरपुर (राजीव): आंतकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को विदेशों में भी मजबूत समर्थन मिल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर इन दिनों भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश यात्रा पर हैं। दोहा (कतर) में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख को दोहराया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए अभिशाप है और अब भारत की नीति स्पष्ट है–आतंकवाद पर लगातार प्रहार करना ही न्यू नॉर्मल बन चुका है। उन्होंने बताया कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न राज्यों, राजनीतिक दलों और भाषाओं के लोग शामिल हैं, लेकिन सभी एकजुट होकर वैश्विक मंच पर यह संदेश दे रहे हैं कि भारत आतंकवाद को कभी सहन नहीं करेगा और हर हमले का करारा जवाब देगा।

अनुराग ठाकुर ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह घटना बेहद दर्दनाक और अमानवीय थी। “किसी की आंखों के सामने उनके पति की हत्या कर दी गई, बच्चों के सामने उनके पिता को मारा गया और यहां तक कि कपड़े उतरवाकर धर्म पूछकर निहत्थे लोगों की हत्या की गई। यह आतंक की एक नई और भयावह शक्ल थी।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक फ्रंट ने ली, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में चल रहे नौ आतंकी कैंपों पर कार्रवाई की और आतंकवादियों को उनके अड्डों में घुसकर मार गिराया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी शामिल हुए, जो इस बात का बड़ा प्रमाण है कि पाकिस्तान की सेना स्वयं आतंकवाद को संरक्षण देती है। उन्होंने दोहराया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूती से रख रहा है और दुनिया के कई देश भारत के साथ खड़े हैं।

