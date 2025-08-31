Himachal: तीन दिनों में लगभग 12 हज़ार से अधिक श्रद्धालु चंबा से हुए रवाना

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि पिछले तीन दिनों में श्री मणिमहेश यात्रा के लगभग12 हज़ार से अधिक श्रद्धालु चंबा से रवाना हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को नूरपुर, पठानकोट तथा भदरवाह तक राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से निशुल्क बस...

चंबा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि पिछले तीन दिनों में मणिमहेश यात्रा के लगभग 12 हज़ार से अधिक श्रद्धालु चंबा से रवाना हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को नूरपुर, पठानकोट तथा भदरवाह तक राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से निशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से चंबा चौगान में ठहरे जम्मू-कश्मीर से आए सभी श्रद्धालु बापस लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि चौगान में ठहरे रामबन के 11 सदस्यीय एक परिवार को भी एचआरटीसी बस से पठानकोट भेजा गया।

उपायुक्त ने बताया कि कुछ श्रद्धालु चंबा में अपने मित्रों व जानकारों के पास मौजूद हो सकते हैं इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर से छड़ी यात्रा अथवा लंगर सेवा के साथ आए श्रद्धालुओं के पुलिस ग्राउंड बारगाह में पार्क हुए वाहन अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। मुकेश रेपसवाल ने जानकारी दी कि यात्रा से पैदल बग्गा तक वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा, रहने एवं भोजन के अलावा परिवहन सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने बताया कि भरमौर-चंबा राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर अधिकारियों को तैनात किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा सके।