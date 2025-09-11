Main Menu

Mandi: कांग्रेस का हिमाचल से सरोकार सिर्फ पर्यटन और राजनीति तक सीमित : राकेश जम्वाल

Edited By Vijay, Updated: 11 Sep, 2025 09:26 PM

कांग्रेस पार्टी का हिमाचल से सरोकार सिर्फ पर्यटन और राजनीति तक सीमित है। जब-जब प्रदेश को सहारे की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के नेता यहां पर्यटक बनकर आए। ये बातें प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने कहीं।

मंडी (रजनीश): कांग्रेस पार्टी का हिमाचल से सरोकार सिर्फ पर्यटन और राजनीति तक सीमित है। जब-जब प्रदेश को सहारे की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के नेता यहां पर्यटक बनकर आए। ये बातें प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने कहीं। उन्हाेंने कहा कि कभी टूरिस्ट बनकर प्रियंका गांधी शिमला में अपने आलीशान बंगले में छुट्टियां मनाती दिखीं तो कभी राजनीतिक टूरिस्ट बनकर अलका लाम्बा और कांग्रेस का दिल्ली दरबार चुनावों के वक्त हिमाचल घूमता रहा और महिलाओं को 1500 रुपए की गारंटी का झुनझुना थमा दिया। यहां तक कि राज्यसभा की सीट पाने के लिए वकील नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी चुनाव लड़ने हिमाचल आए और चले गए। 

राकेश जम्वाल ने कहा कि अब तो कांग्रेस ने “डिजास्टर टूरिज्म” का नया तमाशा शुरू कर दिया है, बाहर से नेता बुलाकर प्रैस कॉन्फ्रैंस करवाई जा रही है। इसका ताजा उदाहरण कांग्रेस यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब हैं जो यहां आकर बेतुकी बातें कर रहे हैं, जबकि आपदा की घड़ी में हिमाचल को असल मदद देने वाले सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार रही है।

