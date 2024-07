विधायक खरीद-फरोख्त मामला: पुलिस ने हासिल किए हैलीकॉप्टर कंपनियों के सर्च वारंट, चैतन्य शर्मा के 2 मोबाइल जब्त

Edited By Vijay, Updated: 17 Jul, 2024 11:07 AM

लोकसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त और भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत बालूगंज पुलिस थाने में दर्ज मामले में पुलिस ने हैलीकॉप्टर कंपनियों के सर्च वारंट हासिल कर लिए हैं।

शिमला (संतोष): लोकसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त और भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत बालूगंज पुलिस थाने में दर्ज मामले में पुलिस ने हैलीकॉप्टर कंपनियों के सर्च वारंट हासिल कर लिए हैं। निचली अदालत से शिमला पुलिस ने सीआरपीसी 93 के तहत नोटिस जारी करने की मांग की थी और अब शिमला पुलिस को सर्च वारंट मिल गए हैं। हैलीकॉप्टरों द्वारा लाने व ले जाने में करोड़ों रुपए के हुए खर्च बारे जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने यह सर्च वारंट निकाले हैं, क्योंकि हैलीकॉप्टर कंपनियों के खर्चों संबंधी कई सबूत पुलिस ने जुटाए हैं, जबकि एक फार्मा कंपनी द्वारा इनके होटल में ठहरने के खर्चों का भी खुलासा हुआ है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक बार फिर पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा से सोमवार देर शाम को पूछताछ भी की है और इनके दोनों मोबाइल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिन्हें आईटी एक्सपर्ट के पास भेजा जा रहा है।

पूर्व विधायक आशीष शर्मा और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राकेश शर्मा पर आरोप है कि इन्होंने सरकार को गिराने के लिए विधायकों के फाइव से सैवन स्टार होटलों में ठहराने की व्यवस्था की है। पुलिस का पूछताछ का दौर चला हुआ है और बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में गिरफ्तारियां भी करेगी। बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में कांग्रेस के 2 विधायकों संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ द्वारा 10 मार्च को बालूगंज थाना में भारतीय दंड संहिता 171ई और 171सी, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 व 8 के तहत मामला दर्ज करवाया था।

पुलिस को एक फार्मा कंपनी द्वारा इनके होटलों के बिलों के भुगतान का पता चला है और कंपनी को भी कोर्ट से सम्मन भेजा जा रहा है, जबकि हैलीकॉप्टर के खर्च और देहरादून में होटलों के बिलों की अदायगी के मामले में पुलिस ने अब सर्च वारंट हासिल कर लिया है। पुलिस इस मामले में अभी तक हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी, चैतन्य शर्मा, आशीष शर्मा, राकेश शर्मा से पूछताछ कर चुकी है, जबकि इस मामले में कांग्रेस के बागी व पूर्व विधायकों सुजानपुर से राजेंद्र राणा, लाहौल-स्पीति से रवि ठाकुर और कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो के अलावा उत्तराखंड में नेताओं के होटलों में ठहरने और हवाई यात्राओं को लेकर हुए लाखों के खर्च में सामने आ रहे भाजपा नेता विश्वास डोभाल से भी पूछताछ करनी है।

