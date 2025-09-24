Main Menu

  • Mandi: लारजी बांध से 28 सितम्बर को छोड़ा जाएगा पानी, सभी निवासी रहें सतर्क

24 Sep, 2025

mandi water will be released from larji dam on september 28

मंडी (रजनीश)। लारजी पावर स्टेशन के लारजी स्थित बांध में एकत्रित गाद की निकासी के लिए बांध से पानी छोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया 28 सितम्बर सुबह 6 बजे से 29 सितम्बर सुबह 6 बजे तक (24 घंटे) जारी रहेगी।

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता सिविल मेंटिनेंस डिवीजन, एचपीएसईबीएल थलौट अजय ठाकुर ने बताया कि इस दौरान लारजी बांध से लेकर पंडोह बांध तक व्यास नदी के किनारे रहने वाले सभी निवासियों को सतर्क रहने और नदी किनारे न जाने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस अवधि में स्वयं अथवा अपने पशुओं को नदी के किनारे न ले जाए, ताकि किसी भी प्रकार की जान-माल की क्षति न हो।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि बांध के गेट खोले जाने पर लगभग 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इस दौरान लारजी पावर स्टेशन विद्युत गृह में उत्पादन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। सुरक्षा नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सायरन एवं प्रचार वाहनों के माध्यम से लोगों को समय-समय पर सूचित किया जाएगा।

