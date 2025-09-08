Mandi: एसपीयू ने घोषित किया MBA PG सैमेस्टर परीक्षा का परिणाम

Edited By Kuldeep, Updated: 08 Sep, 2025 07:38 PM
सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी ने सोमवार को जून-जुलाई 2025 के दौरान आयोजित एमबीए पीजी सैमेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जोकि विश्वविद्यालय परीक्षा पोर्टल http://spumandiexam.in पर उपलब्ध है।
मंडी (रजनीश): सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी ने सोमवार को जून-जुलाई 2025 के दौरान आयोजित एमबीए पीजी सैमेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जोकि विश्वविद्यालय परीक्षा पोर्टल http://spumandiexam.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन ग्रेड कार्ड भी पोर्टल से डाऊनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा ने परीक्षा परिणाम में किसी भी विसंगति के लिए उम्मीदवारों को 10 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा से संपर्क करने की सलाह दी है।